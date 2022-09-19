ABD Ukrayna’dan ithal OCTG boruya yönelik incelemenin ön sonucunu açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Ukrayna’dan ithal OCTG boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonucunu açıkladı.
1 Temmuz 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Ukraynalı çelik üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.
Bakanlık Interpipe Europe S.A., Interpipe Ukraine LLC, PJSC Interpipe Niznedneprovsky Tube Rolling Plant ve LLC Interpipe Niko Tube için ağırlıklı ortalama damping marjını %1,59 oranında belirledi.
Geçici antidamping vergisinin 19 Eylül tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.