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ABD Ukrayna’dan ithal OCTG boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Cuma, 11 Şubat 2022 13:59:29 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Ukrayna’dan ithal edilen OCTG borulara yönelik 10 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ukrayna’nın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını %27,8 oranında belirledi.

Nihai antidamping vergileri 10 Şubat tarihinden itibaren geçerli.

İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjı %30,19 oranında yer alıyordu.


Etiketler: borular  ABD  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  boru  |  benzer haberler »


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