ABD, Türkiye çıkışlı büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye çıkışlı büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisine ilişkin 1 Mayıs 2024-30 Nisan 2025 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde normal değerin altında satış yaptığını belirlediği HDM Çelik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için ağırlıklı ortalama damping marjını %1,89 olarak belirledi.

İnceleme kapsamında ayrı olarak incelenmeyen Çimtaş için de incelemeye özgü vergi oranı %1,89 olarak belirlendi.

Ön sonuçlarda da ağırlıklı ortalama damping marjı %1,89 olarak belirlenirken, bakanlık herhangi bir görüş sunulmaması nedeniyle ön sonuçlarda değişiklik yapmadı.

Diğer tüm şirketler için geçerli vergi oranı ise %1,57 seviyesinde bulunuyor.