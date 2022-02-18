ABD üç ülkeden ithal yuvarlak kaynaklı boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Cuma, 18 Şubat 2022 14:29:29 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Umman, Pakistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) ithal yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık bu üç ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai damping oranları Umman için %7,36, Pakistan için %11,80 ve BAE için %6,43 seviyelerinde yer alıyor.

Antidamping vergilerinin 18 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.