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ABD üç ülkeden ithal kalın etli dikdörtgen boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Çarşamba, 01 Aralık 2021 11:11:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Güney Kore, Meksika ve Türkiye’den ithal kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya uygulanan anditamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı. Bakanlık, bu üç ülkeden ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Nihai damping oranları Güney Kore için %3,82, Meksika için %5,21 ve Türkiye için %35,66 seviyelerinde yer alıyor. Antidamping vergisinin 30 Kasım tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Söz konusu ürün, Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.61.1000 kodu altında yer alıyor.


Etiketler: Kuzey Amerika  boru  borular  ABD  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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