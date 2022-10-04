ABD üç ülkeden ithal inşaat demirine antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

Salı, 04 Ekim 2022 14:02:41 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Tayvan ve Japonya’dan ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bu ülkelerden ithal söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisinin kaldırılmasının dampingin devamına ya da tekrarına yol açabileceğini tespit etti.

Ağırlıklı ortalama damping marjları Türkiye için %4,17, Tayvan için %32,01 ve Japonya için %209,46 oranlarında belirlendi.

Antidamping vergilerinin 4 Ekim tarihinden itibaren geçerli olacağı bildirildi.