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ABD, Vietnam ve Mısır çıkışlı inşaat demiri ithalatına telafi edici vergi getirdi

Perşembe, 24 Eylül 2026 10:24:59 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Vietnam ve Mısır'daki ilgili üretici ve ihracatçıların teşviklerden yararlandığını tespit etmesinin ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun 11 Eylül 2026 tarihli nihai kararlarında sübvansiyonlu ithalatın ABD yerel sanayisinde maddi zarara yol açtığını belirlemesinin ardından söz konusu ülkelerden yapılan inşaat demiri ithalatına yönelik telafi edici vergi kararlarını yayımladı.

Bakanlık, Vietnamlı Hoa Phat Group Joint Stock Company ve diğer tüm Vietnamlı ihracatçılar için net teşvik oranını %6,80 olarak belirledi.

Mısır için ise Al-Ezz Dekheila Steel Alexandria Company (SAE), Ezz Steel Company S.A.E., Ezz Rolling Mills Company (SAE), Al-Ezz Flat Steel Company (SAE), Contra Steel Co. ve Al-Ezz Group Holding Company for Industry & Investment şirketlerinden oluşan Ezz Group ile diğer tüm Mısırlı ihracatçılara yönelik net teşvik oranı %23,27 olarak tespit edildi.

Söz konusu ürünler, ABD Gümrük Tarife Cetveli'nde 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında yer alıyor.

Telafi edici vergi kararları 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Vietnam Mısır Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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