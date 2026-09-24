ABD, Vietnam ve Mısır çıkışlı inşaat demiri ithalatına telafi edici vergi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı Vietnam ve Mısır'daki ilgili üretici ve ihracatçıların teşviklerden yararlandığını tespit etmesinin ve ABD Uluslararası Ticaret Komisyonunun 11 Eylül 2026 tarihli nihai kararlarında sübvansiyonlu ithalatın ABD yerel sanayisinde maddi zarara yol açtığını belirlemesinin ardından söz konusu ülkelerden yapılan inşaat demiri ithalatına yönelik telafi edici vergi kararlarını yayımladı.

Bakanlık, Vietnamlı Hoa Phat Group Joint Stock Company ve diğer tüm Vietnamlı ihracatçılar için net teşvik oranını %6,80 olarak belirledi.

Mısır için ise Al-Ezz Dekheila Steel Alexandria Company (SAE), Ezz Steel Company S.A.E., Ezz Rolling Mills Company (SAE), Al-Ezz Flat Steel Company (SAE), Contra Steel Co. ve Al-Ezz Group Holding Company for Industry & Investment şirketlerinden oluşan Ezz Group ile diğer tüm Mısırlı ihracatçılara yönelik net teşvik oranı %23,27 olarak tespit edildi.

Söz konusu ürünler, ABD Gümrük Tarife Cetveli'nde 7213.10.0000, 7214.20.0000 ve 7228.30.8010 kodları altında yer alıyor.

Telafi edici vergi kararları 18 Eylül 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi.