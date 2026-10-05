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ABD Türkiye'den ithal inşaat demirine geçici antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 05 Ekim 2026 15:09:06 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye'den ithal inşaat demirine yönelik 1 Temmuz 2024 ve 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bazı Türk ihracatçıların ABD'ye söz konusu ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Böylece bakanlığın geçici olarak belirlediği ortalama damping marjları Çolakoğlu Metalurji A.Ş., Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. ve Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş. için %13,11 oranında yer alıyor.

Bununla birlikte ilgili ürünün satışını yapmadığı için Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi A.Ş., İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş. and Kaptan Demir Çelik olmak üzere üç şirket için yapılan inceleme geri çekildi.

Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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