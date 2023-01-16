ABD Türkiye’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisini düşürdü

Pazartesi, 16 Ocak 2023 11:32:01 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen yuvarlak kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2020 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının nihai kararını bazı hataları düzeltmek için değiştirdiğini açıkladı.

Bakanlığın Borusan Holding ve Noksel Çelik Boru Sanayi dahil olmak üzere yedi şirket için yeniden hesaplayarak belirlediği damping marjı, geçtiğimiz yılın Aralık ayında açıklanan nihai kararda kaydedilen %15,56’ya kıyasla %12,80 oldu.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.10.00, 7306.30.50.25, 7306.30.50.32, 7306.30.50.40, 7306.30.50.55, 7306.30.50.85 ve 7306.30.50.90 kodları altında kayıtlı bulunuyor.