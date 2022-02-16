ABD Türkiye’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 16 Şubat 2022 13:52:16 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal edilen yuvarlak kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2019 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye’nin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Ayrıca bakanlık Tosçelik Profil ve Sac Endüstrisi, Tosyalı Dış Ticaret, Tosçelik Metal Ticaret, Çayırova Boru Sanayi ve Ticaret, Yücel Boru ve Profil Endüstrisi, Yücelboru İhracat ve Pazarlama, Çınar Boru Profil Sanayi ve Ticaret, Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret, Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret, Borusan Gemlik Boru Tesisleri, Borusan İhracat İthalat ve Dağıtım, Tubeco Pipe and Steel Corporation, Borusan İthicat ve Dağıtım’ın söz konusu dönemde yuvarlak kaynaklı boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.

Bakanlık ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını %5,80 oranında belirledi.

Nihai antidamping vergileri 16 Şubat tarihinden itibaren geçerli.

İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjı %26,22 oranında yer alıyordu.