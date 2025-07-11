ABD Türkiye’den ithal OCTG boruya nihai telafi edici vergi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı (DOC), Türkiye’den ithal edilen OCTG boruya yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bazı Türk ihracatçıların teşvik aldığını tespit etti. Nihai teşvik oranları Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %1,55 ve Çayırova Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %1,01 oranlarında yer alıyor. İncelemenin ön sonuçlarına göre teşvik oranları Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %1,01 ve Çayırova Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. için %1,55 olarak belirlenmişti.