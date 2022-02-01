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ABD Türkiye’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Salı, 01 Şubat 2022 14:57:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürün için Türk çelik üreticisi Özdemir Boru Profil’in söz konusu dönemde göz ardı edilebilir seviye olan %0,26 oranında teşvik aldığını tespit etti.

Telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarına göre Özdemir Boru Profil için vergi göz ardı edilebilir seviye olan %0,32 oranında belirlenmişti. 


Etiketler: ABD  boru  borular  kota ve vergiler  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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