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ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik telafi edici vergi incelemesinin ön sonucunu açıkladı

Pazartesi, 22 Mart 2021 15:09:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, söz konusu ürün için çelik üreticileri Kaptan Demir Çelik, Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. ve Çolakoğlu Metalürji A.Ş.’nin 1 Ocak 2018 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında %2,55 oranında telafi edilebilir ödenek aldığını tespit ederken, İçdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. için belirlenen vergi oranı göz ardı edilebilir seviyede yer alarak %0,32 oldu.

Bakanlık, kalan 21 şirketin söz konusu dönemde ABD’ye inşaat demiri ihraç etmediğinin tespit edilmesi durumunda bu şirketlere yönelik idari incelemeyi sonlandırmayı planladığını belirtti.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: inşaat demiri  uzun ürünler  Kuzey Amerika  kota ve vergiler  ABD  |  benzer haberler »


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