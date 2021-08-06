ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin ön sonucunu açıkladı

Cuma, 06 Ağustos 2021 14:19:16 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, bazı Türk inşaat demiri üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık, Çolakoğlu Metalürji’nin söz konusu inceleme döneminde normal değerin altında satış yapmadığını, Habaş’ın ise söz konusu dönemde inşaat demiri sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.

Bakanlık, İçdaş, Kaptan Demir, Kroman Çelik, Yücel Boru ve Diler Dış Ticaret için tahmini damping marjını %1,05 seviyesinde, Çolakoğlu için ise sıfır olarak belirledi.