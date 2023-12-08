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ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 08 Aralık 2023 13:57:17 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Ocak 2021 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Türk üreticiler Kaptan Demir Çelik ve Çolakoğlu Metalurji’nin sırasıyla %5,54 ve %0,03 (göz ardı edilebilir) oranlarında teşvik aldığı tespit edildi.

Bakanlık 15 şirkete yönelik idari incelemeyi sonlandırdığını, 4 şirkete yönelik incelemeyi ise sonlandırmayı planladığını belirtti.

Nihai sonucun, geçici sonucun açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde açıklanması bekleniyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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