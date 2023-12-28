ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonucunu açıkladı

Perşembe, 28 Aralık 2023 14:58:28 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik 1 Temmuz 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş., Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. ve diğer bazı üreticilerin söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş., Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. ve diğer bazı üreticiler için %25,86, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. ve Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. için sıfır olarak belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre damping marjları Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş., Kaptan Metal Dış Ticaret ve Nakliyat A.Ş. ve diğer bazı üreticiler için %29,30, Çolakoğlu Metalurji A.Ş. ve Çolakoğlu Dış Ticaret A.Ş. için sıfır olarak belirlenmişti.