ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.
Nihai teşvik oranları Kaptan Demir Çelik ve İçdaş Çelik için göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde bulunan %1,75, Çolakoğlu için göz ardı edilebilir seviye olan %0,07 oranlarında yer alıyor.
Buna ek olarak bakanlık söz konusu dönemde ABD’ye inşaat demiri ihraç etmediğini tespit ettiğinden 21 şirkete yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.