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ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 13 Nisan 2022 12:05:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2019 ve 31 Aralık 2019 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Nihai teşvik oranları Kaptan Demir Çelik ve İçdaş Çelik için göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde bulunan %1,75, Çolakoğlu için göz ardı edilebilir seviye olan %0,07 oranlarında yer alıyor.

Buna ek olarak bakanlık söz konusu dönemde ABD’ye inşaat demiri ihraç etmediğini tespit ettiğinden 21 şirkete yönelik idari incelemeyi sonlandırdı.


Etiketler: inşaat demiri uzun ürünler ABD Kuzey Amerika kota ve vergiler 

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