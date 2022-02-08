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ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Salı, 08 Şubat 2022 10:42:52 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye’den ithal edilen inşaat demirine yönelik 1 Temmuz 2019 ve 30 Haziran 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye’nin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Ayrıca bakanlık incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak Çolakoğlu Metalürji’nin söz konusu inceleme döneminde normal değerin altında satış yapmadığını, Habaş’ın ise söz konusu dönemde inşaat demiri sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.       

Bakanlık İçdaş, Kaptan Demir, Kroman Çelik, Yücel Boru ve Diler Dış Ticaret için ağırlıklı ortalama damping marjını %1,02 seviyesinde, Çolakoğlu için ise sıfır olarak belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjı söz konusu beş şirket için %1,05 oranında yer alıyordu.


Etiketler: kota ve vergiler  uzun ürünler  ABD  inşaat demiri  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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