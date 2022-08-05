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ABD Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı

Cuma, 05 Ağustos 2022 14:34:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal inşaat demirine uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2020 ve 30 Haziran 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Türk üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna ek olarak, bakanlık Habaş’ın söz konusu dönemde inşaat demiri sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti, ancak şirkete yönelik inceleme iptal edilmeyecek.

Bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjlarını Çolakoğlu için %1,13 ve Kaptan Demir Çelik için %5,79 oranlarında belirlerken, Diler Dış Ticaret, İçdaş ve Sami Soybaş Demir Çelik için %3,92 seviyesinde belirledi.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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