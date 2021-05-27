﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping oranlarını güncelledi, Habaş vergiden muaf

Perşembe, 27 Mayıs 2021 14:15:06 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen inşaat demirine yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2018 ve 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Türkiye’den inşaat demiri üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna göre bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını İçdaş için %5,30 ve Kaptan Demir için %12,41 olarak belirlerken, Çolakoğlu Metalürji ve diğer üç inşaat demiri üreticisi/ihracatçısı için %7,05 olarak belirledi. Nihai antidamping vergisinin 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Bakanlık, daha önce vergiye tabi olan Habaş’ın, söz konusu inceleme döneminde ülkeye söz konusu ürün sevkiyatı yapmadığından artık vergiye tabi olmayacağına karar verdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl Kasım ayında bakanlık, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi soruşturmasında ön kararı açıklamıştı. Kaptan Demir için geçici antidamping marjı %11,80 ile daha düşükken, İçdaş ve diğer dört inşaat demiri üreticisi için marjlar sırasıyla %19,10 ve %17,30 ile daha yüksekti.


Etiketler: kota ve vergiler  inşaat demiri  uzun ürünler  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

10  May

ABD’li çelik kullanıcıları yerel talebi karşılamak için Biden’dan 232. Madde vergilerini kaldırmasını istedi
10  May

Körfez ülkeleri bazı çelik mamullerinin ithalatına koruma önlemi getirdi
06  May

EUROFER: İthalat kotaları uzatılmalı
06  May

Kanada yedi ülkeden ithal inşaat demirine yönelik antidamping soruşturmasının nihai kararını açıkladı
04  May

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Mart ayında aylık %14,8 arttı