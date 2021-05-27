ABD, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping oranlarını güncelledi, Habaş vergiden muaf

Perşembe, 27 Mayıs 2021 14:15:06 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal edilen inşaat demirine yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

1 Temmuz 2018 ve 30 Haziran 2019 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Türkiye’den inşaat demiri üreticilerinin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Buna göre bakanlık, ağırlıklı ortalama damping marjını İçdaş için %5,30 ve Kaptan Demir için %12,41 olarak belirlerken, Çolakoğlu Metalürji ve diğer üç inşaat demiri üreticisi/ihracatçısı için %7,05 olarak belirledi. Nihai antidamping vergisinin 27 Mayıs tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Bakanlık, daha önce vergiye tabi olan Habaş’ın, söz konusu inceleme döneminde ülkeye söz konusu ürün sevkiyatı yapmadığından artık vergiye tabi olmayacağına karar verdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, geçtiğimiz yıl Kasım ayında bakanlık, Türkiye’den ithal inşaat demirine yönelik antidamping vergisi soruşturmasında ön kararı açıklamıştı. Kaptan Demir için geçici antidamping marjı %11,80 ile daha düşükken, İçdaş ve diğer dört inşaat demiri üreticisi için marjlar sırasıyla %19,10 ve %17,30 ile daha yüksekti.