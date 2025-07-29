ABD Türkiye’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya vergi getirmedi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2023 ve 30 Nisan 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık, bahsi geçen dönem içinde HDM Çelik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin söz konusu malzemeyi normal değerlerin altından satmadığını tespit etti ve şirketler için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi. Bununla birlikte inceleme döneminde bahsi geçen ürünü satmadıkları belirlendiği için yedi şirket için inceleme geri çekildi.

Nihai sonucun, ön sonuçların açıklanma tarihinden itibaren en fazla 120 gün içinde duyurulması bekleniyor.