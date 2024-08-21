ABD Türkiye’den ithal büyük çaplı kaynaklı boruda damping olmadığına karar verdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye’den ithal büyük çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2022 ve 30 Nisan 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping incelemesinin nihai sonucunu açıkladı.

Bahsi geçen dönemde Türkiye’den ithal söz konusu ürünün normal değerlerin altında satılmadığı tespit edildi. Böylelikle bakanlık, incelemenin ön sonuçları doğrultusunda HDM Çelik Boru Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Çimtaş Boru İmalatları ve Ticaret, Ltd ve Emek Boru Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.