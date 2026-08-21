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ABD, Meksika'dan ince cidarlı boru ithalatına yönelik nihai damping sonuçlarını açıkladı

Cuma, 21 Ağustos 2026 09:47:46 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika'dan ithal edilen ince cidarlı dikdörtgen profil boruya yönelik antidamping vergisi kararının 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan idari incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Perfiles LM, S.A. de C.V. (Perfiles) ve Regiomontana de Perfiles y Tubos S. de R.L. de C.V. (Regiopytsa) şirketlerinin söz konusu ürünleri normal değerinin altından sattığını tespit etti. Perfiles için ağırlıklı ortalama damping marjı %10,23, Regiopytsa için ise %6,36 olarak belirlendi.

Bireysel incelemeye tabi tutulmayan Aceros Cuatro Caminos S.A. de C.V./Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V., Maquilacero S.A. de C.V./Tecnicas de Fluidos S.A. de C.V. ve Ternium Mexico S.A. de C.V. şirketleri için damping marjı %8,16 oldu.

Diğer tüm şirketler için uygulanacak damping marjı ise %3,76 seviyesinde yer aldı.

Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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