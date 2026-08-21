ABD, Meksika'dan ince cidarlı boru ithalatına yönelik nihai damping sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika'dan ithal edilen ince cidarlı dikdörtgen profil boruya yönelik antidamping vergisi kararının 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan idari incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Perfiles LM, S.A. de C.V. (Perfiles) ve Regiomontana de Perfiles y Tubos S. de R.L. de C.V. (Regiopytsa) şirketlerinin söz konusu ürünleri normal değerinin altından sattığını tespit etti. Perfiles için ağırlıklı ortalama damping marjı %10,23, Regiopytsa için ise %6,36 olarak belirlendi.

Bireysel incelemeye tabi tutulmayan Aceros Cuatro Caminos S.A. de C.V./Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V., Maquilacero S.A. de C.V./Tecnicas de Fluidos S.A. de C.V. ve Ternium Mexico S.A. de C.V. şirketleri için damping marjı %8,16 oldu.

Diğer tüm şirketler için uygulanacak damping marjı ise %3,76 seviyesinde yer aldı.