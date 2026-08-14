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ABD, mahkeme kararı sonrasında Tayland çıkışlı yuvarlak kaynaklı boruya yönelik nihai antidamping sonuçlarını değiştirdi

Cuma, 14 Ağustos 2026 10:36:50 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, 1 Mart 2019 ile 29 Şubat 2020 tarihleri arasındaki döneme ilişkin Tayland çıkışlı yuvarlak kaynaklı karbon çelik boruya yönelik antidamping vergisi idari incelemesinin değiştirilmiş nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık nihai sonuçları ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin (CIT) kararıyla uyumlu hale getirmek üzere değiştirdi. CIT, 17 Temmuz 2026 tarihinde bakanlığın üçüncü yeniden değerlendirme sonuçlarını onayan nihai kararını verirken, DOC söz konusu kararın ilk nihai sonuçlarıyla uyumlu olmadığını belirledi.

Mahkeme kararı doğrultusunda Saha Thai Steel Pipe Public Co., Ltd. (Saha Thai) ve Thai Premium Pipe Co., Ltd. (Thai Premium) için ağırlıklı ortalama damping marjı %36,97'den %14,74'e geriledi. İlk nihai sonuçlarda ağırlıklı ortalama damping marjı her iki şirket için de %36,97 olarak belirlenmişti.

BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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