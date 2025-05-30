ABD temyiz mahkemesi Trump’ın vergilerini geçici olarak yeniden yürürlüğe koydu

ABD Federal Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinin ithalat vergilerini engelleyen kararının durdurulması yönündeki talebini kabul etti.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Trump’ın %10 oranındaki taban ve karşılıklı vergilerini oy birliği ile ‘hukuksuz’ bulmuştu. Mahkeme, başkanın yetkilerini aştığına ve Beyaz Saray’ın acil durum iddialarının temelsiz olduğuna hükmederek bu vergilerin uygulanmasını durdurmuştu.

Trump yönetiminin itirazının ardından temyiz mahkemesi, vergilerin engellenmesine yönelik kararın derhal geçici olarak durdurulmasına ve ithalat vergilerinin, konuyla ilgili belgeler incelenene kadar yürürlükte kalmasına hükmetti. Ayrıca davacıların 5 Haziran ve ABD hükümetinin de 9 Haziran tarihlerine kadar yanıt vermesini istedi.