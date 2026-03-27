ABD Vietnam’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik hile soruşturması başlattı

ABD Ticaret Bakanlığı, Vietnam’dan ithal soğuk sac kullanılarak Endonezya’da üretilen korozyona dayanıklı çeliğe uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergilere yönelik hile soruşturması başlattığını duyurdu.

Yerel üreticiler Steel Dynamics Inc. ve Nucor Corporation tarafından yapılan başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bakanlık, Vietnam’dan ithal söz konusu ürünlere uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergi hükümlerinin ihlal edilip edilmediğini belirleyecek.

Söz konusu ürünlere yönelik mevcut antidamping vergileri %87,07-162,96 ve teşvik oranları ise %0,30-257,83 seviyelerinde yer alıyor.