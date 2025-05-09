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ABD Tayvan’dan ithal korozyona dayanıklı çeliğe yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Cuma, 09 Mayıs 2025 10:49:22 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Tayvan’dan ithal bazı korozyona dayanıklı çelik mamullere yönelik 1 Temmuz 2022-30 Haziran 2023 tarihleri arasını kapsayan antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme dönemi içinde Tayvan’ın bahsi geçen ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Bu doğrultuda Sheng You Steel Co., Ltd için damping marjı %0, Prosperity Tieh Enterprise Co., Ltd ve Great Grandeul Steel Company Limited (Samoa) için damping marjı %0,99 seviyelerinde belirlendi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre damping marjları Sheng You Steel Co., Ltd için %0, Prosperity Tieh Enterprise Co. ve Great Grandeul Steel Company Limited (Samoa) için %1,63 seviyelerinde olmuştu.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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