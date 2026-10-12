ABD, Güney Kore çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı çeliğe yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık Hyundai Steel Company ve POSCO'nun inceleme döneminde teşviklerden yararlandığını tespit ederek nihai net teşvik oranlarını Hyundai Steel Company için %1,28 ve POSCO için %3,68 olarak açıkladı.

Ön sonuçlarda Hyundai Steel Company için %1,28 ve POSCO için %3,71 olarak belirlenen oranlardan POSCO'nun oranı, ilgili taraflardan gelen yorumlar doğrultusunda teşvik oranı hesaplamasında yapılan değişiklikler sonucunda nihai kararda revize edildi.

İnceleme kapsamındaki ürünler 7208.10.1500, 7208.10.3000, 7208.10.6000, 7208.25.3000, 7208.25.6000, 7208.26.0030, 7208.26.0060, 7208.27.0030, 7208.27.0060, 7208.36.0030, 7208.36.0060, 7208.37.0030, 7208.37.0060, 7208.38.0015, 7208.38.0030, 7208.38.0090, 7208.39.0015, 7208.39.0030, 7208.39.0090, 7208.40.6030, 7208.40.6060, 7208.53.0000, 7208.54.0000, 7208.90.0000, 7210.70.3000, 7211.14.0030, 7211.14.0090, 7211.19.1500, 7211.19.2000, 7211.19.3000, 7211.19.4500, 7211.19.6000, 7211.19.7530, 7211.19.7560, 7211.19.7590, 7225.11.0000, 7225.19.0000, 7225.30.3050, 7225.30.7000, 7225.40.7000, 7225.99.0090, 7226.11.1000, 7226.11.9030, 7226.11.9060, 7226.19.1000, 7226.19.9000, 7226.91.5000, 7226.91.7000 ve 7226.91.8000 kodları altında yer alıyor.