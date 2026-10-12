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ABD, Güney Kore çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı çeliğe yönelik telafi edici vergi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 12 Ekim 2026 10:52:16 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore çıkışlı sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2023-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık Hyundai Steel Company ve POSCO'nun inceleme döneminde teşviklerden yararlandığını tespit ederek nihai net teşvik oranlarını Hyundai Steel Company için %1,28 ve POSCO için %3,68 olarak açıkladı.

Ön sonuçlarda Hyundai Steel Company için %1,28 ve POSCO için %3,71 olarak belirlenen oranlardan POSCO'nun oranı, ilgili taraflardan gelen yorumlar doğrultusunda teşvik oranı hesaplamasında yapılan değişiklikler sonucunda nihai kararda revize edildi.

İnceleme kapsamındaki ürünler 7208.10.1500, 7208.10.3000, 7208.10.6000, 7208.25.3000, 7208.25.6000, 7208.26.0030, 7208.26.0060, 7208.27.0030, 7208.27.0060, 7208.36.0030, 7208.36.0060, 7208.37.0030, 7208.37.0060, 7208.38.0015, 7208.38.0030, 7208.38.0090, 7208.39.0015, 7208.39.0030, 7208.39.0090, 7208.40.6030, 7208.40.6060, 7208.53.0000, 7208.54.0000, 7208.90.0000, 7210.70.3000, 7211.14.0030, 7211.14.0090, 7211.19.1500, 7211.19.2000, 7211.19.3000, 7211.19.4500, 7211.19.6000, 7211.19.7530, 7211.19.7560, 7211.19.7590, 7225.11.0000, 7225.19.0000, 7225.30.3050, 7225.30.7000, 7225.40.7000, 7225.99.0090, 7226.11.1000, 7226.11.9030, 7226.11.9060, 7226.19.1000, 7226.19.9000, 7226.91.5000, 7226.91.7000 ve 7226.91.8000 kodları altında yer alıyor.

Etiketler: Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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