﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Salı, 11 Ekim 2022 14:31:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

1 Mart 2020 ve 29 Şubat 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Taylandlı üretici Saha Thai Steel Pipe’ın normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Buna göre bakanlık, şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

Buna ek olarak bakanlık K Line Logistics’in söz konusu dönemde yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

Benzer Haber ve Analizler

Rusya’nın paslanmaz çelik ithalatı Eylül ayında aylık %40,4 düştü

11 Eki | Çelik Haberler

ABD’nin OCTG boru ithalatı Ağustos ayında %22,7 düştü

11 Eki | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı haftalık düşerken, Kanada’da arttı

10 Eki | Çelik Haberler

Türkiye’de yerel kutu profil fiyatları hafifçe yükseldi ama görünüm belirsiz

07 Eki | Boru

AB’nin bazı ürünlere yönelik ithalat kotaları ilk haftadan tükendi

07 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ithalat değeri Ocak-Temmuz döneminde %48,7 arttı

07 Eki | Çelik Haberler

Fransa’nın çelik ihracat değeri Ocak-Temmuz döneminde %44,5 yükseldi

07 Eki | Çelik Haberler

ABD, Meksika ve Arjantin’den ithal OCTG boruya nihai antidamping vergisi getirdi

06 Eki | Çelik Haberler

Zekelman Kaliforniya merkezli çelik EMT boru tesisini kapatacak

06 Eki | Çelik Haberler

Arabian Pipes, McDermott’a çelik boru tedarik edecek

06 Eki | Çelik Haberler