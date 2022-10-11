ABD Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Salı, 11 Ekim 2022 14:31:45 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boruya yönelik antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

1 Mart 2020 ve 29 Şubat 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde, Taylandlı üretici Saha Thai Steel Pipe’ın normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi. Buna göre bakanlık, şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını sıfır olarak belirledi.

Buna ek olarak bakanlık K Line Logistics’in söz konusu dönemde yuvarlak kaynaklı karbon kalite çelik boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.