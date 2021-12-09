ABD Tayland’dan ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

ABD Ticaret Bakanlığı, Tayland’dan ithal edilen yuvarlak kaynaklı karbon çelik boruya yönelik 1 Mart 2019 ve 29 Şubat 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.
Buna göre, Tayland’ın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi.
Bakanlık, Tayland için ağırlıklı ortalama damping marjını %36,97 oranında belirledi.
İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjı %7,28 oranında yer alıyordu.