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ABD Rusya’dan ithal OCTG boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 03 Ekim 2022 12:15:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Rusya’dan ithal OCTG boruya uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2020 ve 31 Aralık 2020 arasındaki dönemi kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Nihai teşvik oranları Volzhsky Pipe Plant, Sinarsky Pipe Plant, Seversky Pipe Plant, Taganrog Metallurgical Plant, Orsky Machine Building Plant ve PAO TMK için %1,30, JSC Vyksa Steel Works için %1,59 ve tüm diğer Rus ihracatçılar için %1,43 oranlarında yer alıyor. Tüm teşvik oranları göz ardı edilebilir seviyenin üzerinde bulunuyor.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7304.29.1010, 7304.29.1020, 7304.29.1030, 7304.29.1040, 7304.29.1050, 7304.29.1060, 7304.29.1080, 7304.29.2010, 7304.29.2020, 7304.29.2030, 7304.29.2040, 7304.29.2050, 7304.29.2060, 7304.29.2080, 7304.29.3110, 7304.29.3120, 7304.29.3130, 7304.29.3140, 7304.29.3150, 7304.29.3160, 7304.29.3180, 7304.29.4110, 7304.29.4120, 7304.29.4130, 7304.29.4140, 7304.29.4150, 7304.29.4160, 7304.29.4180, 7304.29.5015, 7304.29.5030, 7304.29.5045, 7304.29.5060, 7304.29.5075, 7304.29.6115, 7304.29.6130, 7304.29.6145, 7304.29.6160, 7304.29.6175, 7305.20.2000, 7305.20.4000, 7305.20.6000, 7305.20.8000, 7306.29.1030, 7306.29.1090, 7306.29.2000, 7306.29.3100, 7306.29.4100, 7306.29.6010, 7306.29.6050, 7306.29.8110 ve 7306.29.8150 kodları altında yer alıyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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