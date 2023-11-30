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< Güncel Çelik Haberleri

ABD Nexteel’den ithal kalın etli dikdörtgen boruda damping olmadığına karar verdi

Perşembe, 30 Kasım 2023 12:20:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore merkezli Nexteel’den ithal edilen kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya yönelik 1 Eylül 2021 ve 31 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre söz konusu dönemde Nexteel’in normal değerlerin altında satış yapmadığı tespit edildi.

Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel şekilde sıfır olarak belirledi.

Söz konusu kararın 28 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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