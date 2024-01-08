ABD merkezli ağır kamyon üreticisi Meksika’ya 50 milyon $ yatırım yapacak

Pazartesi, 08 Ocak 2024 09:56:02 (GMT+3) | San Diego

Washington merkezli Paccar Inc., Meksika’nın Baja California eyaletindeki tesisine 50 milyon $ yatırım yapacağını duyurdu.

Paccar Inc. CEO’su Preston Feight bir basın toplantısında, “Baja California’daki tesisimize yaptığımız 50 milyon $’lık yatırımla bölgede yenilik, liderlik ve kalkınmanın öncüsü olmak istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Paccar Inc.’in Meksika birimi olan Kenworth Meksika’nın en büyük üçüncü ağır kamyon üreticisi ve pazar payı %10’un altında. Freightliner %56 ve International Trucks %30 ile Kenworth’ün önünde.

Bahsi geçen yatırımla tesiste üretilen dizel, benzin ve elektrik motorlu kamyonların test edilmesi için yeni bir alan kurulacak. Bununla birlikte ofis işçileri için 200 kişi kapasiteli yeni bir ofis bölgesi ve 3.500’den fazla işçiye hizmet veren sosyal alanlar genişletilecek.