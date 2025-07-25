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ABD Meksika’dan ithal kalın etli etli dikdörtgen boru için nihai antidamping marjları belirledi

Cuma, 25 Temmuz 2025 11:38:55 (GMT+3)   |   İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya yönelik 1 Eylül 2022 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasını kapsayan antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme dönemi içinde Meksikalı üreticilerin bahsi geçen ürünü normal değerlerin altından sattığını tespit etti. Bu doğrultuda ağırlıklı ortalama damping marjları Maquilacero S.A. de C.V., Tecnicas de Fluidos S.A. de C.V için %7,77, Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V. için %14,03 ve diğer 14 Meksikalı şirket için %11,80 oranlarında belirlendi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere incelemenin ön sonuçlarına göre damping marjları Maquilacero S.A. de C.V. ve Tecnicas de Fluidos S.A. de C.V için %7,22, Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V. için %8,13 olmuştu.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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