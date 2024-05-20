ABD Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik damping marjlarını değiştirdi

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ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik 1 Eylül 2021 ve 31 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının nihai kararını bakanlık hatasını düzeltmek amacıyla değiştirdiğini açıkladı.

Böylelikle Productos Laminados de Monterrey için yeni damping marjı %1,61 ve diğer 10 üretici için de %2,86 olarak belirlendi. Ancak damping marjının Maquilacero için değiştirilmediği ve halen %5,06 seviyesinde yer aldığı bildirildi.

Bu yılın Nisan ayında Meksikalı üreticilerin söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edilmişti. Dolayısıyla bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Maquilacero için %5,06, Productos Laminados de Monterrey için %2,28 ve diğer 10 üretici için de %3,28 olarak belirlemişti.