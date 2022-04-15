ABD Meksika’dan ithal kalın etli dikdörtgen boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Cuma, 15 Nisan 2022 10:02:41 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal edilen kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya yönelik 1 Eylül 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Meksikalı üreticilerin inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Maquilacero S.A. de C.V için %0,52 ve Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V için %1,37 oranlarında belirledi.

Nihai antidamping vergileri 14 Nisan tarihinden itibaren geçerli.

İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjları Maquilacero S.A. de C.V için %0,74 ve Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V için %1,33 oranlarında yer alıyordu.

Söz konusu ürün Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Cetveli’nde 7306.61.1000 kodu altında yer alıyor.