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ABD Meksika’dan ithal inşaat demirine yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Cuma, 10 Eylül 2021 11:53:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal edilen inşaat demirine yönelik 1 Kasım 2018 ve 31 Ekim 2019 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Meksika’nın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı tespit edildi. Ayrıca bakanlık, Ternium’un söz konusu dönemde inşaat demiri sevkiyatı yapmadığına karar verdi.

Bakanlık, Meksika için ağırlıklı ortalama damping marjını %4,93 olarak belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarında bakanlık Meksika için antidamping marjını %5,05 oranında belirlemişti.


Etiketler: inşaat demiri  uzun ürünler  Kuzey Amerika  ABD  kota ve vergiler  |  benzer haberler »


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