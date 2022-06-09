ABD Meksika’dan ithal inşaat demirine nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 09 Haziran 2022 11:58:35 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika’dan ithal edilen inşaat demirine yönelik 1 Kasım 2019 ve 31 Ekim 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Meksikalı şirketlerin söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi. Ayrıca bakanlık Deacero’nun bir aracıya sattığı söz konusu ürünün ABD’ye gönderildiğine dair bir bilgisi olmadığını tespit etti.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak Deacero için sıfır, Grupo Simec için %66,70 ve Grupo Acerero ile Sidertul için %33,35 oranlarında belirledi.

Nihai antidamping vergilerinin 8 Haziran tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.