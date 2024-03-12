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ABD Meksika’dan ithal ince etli dikdörtgen boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Salı, 12 Mart 2024 14:36:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal ince etli dikdörtgen kaynaklı boruya yönelik 1 Ağustos 2021 ve 31 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Meksikalı üreticilerin söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Maquilacero/TEFLU için %2,64, Regiomontana de Perfiles y Tubos için %1,36 ve diğer 16 şirket için %2 oranlarında belirledi

İncelemenin ön sonuçlarına göre damping marjları Maquilacero/TEFLU için %5,08, Regiomontana de Perfiles y Tubos için %1,29 ve diğer 16 şirket için %3,19 olarak belirlenmişti.

Nihai antidamping vergilerinin 12 Mart tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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