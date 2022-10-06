ABD, Meksika ve Arjantin’den ithal OCTG boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 06 Ekim 2022 14:47:50 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika ve Arjantin’den ithal edilen OCTG boruya yönelik antidamping vergisi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürünlerin 1 Ekim 2020 ve 30 Eylül 2021 tarihleri arasında ABD’ye normal değerlerin altında satıldığını tespit etti.

Ağırlıklı ortalama damping marjları Meksika için %44,93 ve Arjantin için %78,30 oranlarında belirlendi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre, Meksika için geçici vergi oranı %69,56 ve Arjantin için %76,43 olarak belirlenmişti.