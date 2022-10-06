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ABD, Meksika ve Arjantin’den ithal OCTG boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Perşembe, 06 Ekim 2022 14:47:50 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika ve Arjantin’den ithal edilen OCTG boruya yönelik antidamping vergisi incelemelerinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık söz konusu ürünlerin 1 Ekim 2020 ve 30 Eylül 2021 tarihleri arasında ABD’ye normal değerlerin altında satıldığını tespit etti.

Ağırlıklı ortalama damping marjları Meksika için %44,93 ve Arjantin için %78,30 oranlarında belirlendi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre, Meksika için geçici vergi oranı %69,56 ve Arjantin için %76,43 olarak belirlenmişti.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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