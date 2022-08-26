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ABD kaynaklı standart boruya yönelik hile soruşturması için ön karar açıkladı

Cuma, 26 Ağustos 2022 15:54:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı malzemesi Hindistan menşeli, üretimi ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde tamamlanan kaynaklı karbon çelikten standart boru ithalatına yönelik hile soruşturması kapsamında ön kararını açıkladı.

Ön soruşturmanın tamamlanmasıyla bakanlık Hindistan menşeli sıcak sac kullanılan ve Umman ile BAE’de üretilen kaplamalı standart boru ürünlerinin ithalatında Hindistan’dan ithal boruya uygulanan antidamping vergisi hükümlerinin ihlal edilmediğine karar verdi.

Hile soruşturması bu yılın Şubat ayında başlatılmıştı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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