﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

ABD kaynaklı standart boruya yönelik hile soruşturması başlattı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 14:05:30 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı malzemesi Hindistan menşeli, üretimi ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde tamamlanan kaplamalı karbon çelikten standart boru ithalatına yönelik hile soruşturması başlattığını açıkladı.

Yapılan soruşturma kapsamında bakanlık Hindistan menşeli sıcak sac kullanılan ve Umman ile BAE’de üretilen kaplamalı standart boru ürünlerinin ithalatında Hindistan’dan ithal boruya uygulanan antidamping vergisi hükümlerinin ihlal edilip edilmediğine karar verecek.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.


Etiketler: kota ve vergiler  ABD  boru  Kuzey Amerika  borular  |  benzer haberler »

Son Tarihli İlgili Haberler

16 Şub

ABD Türkiye’den ithal yuvarlak kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Son Tarihli İlgili Haberler

14 Şub

ABD Yunanistan’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Son Tarihli İlgili Haberler

09 Şub

ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Son Tarihli İlgili Haberler

02 Şub

ABD Hindistan’dan ithal kaynaklı paslanmaz basınç borusuna vergi uygulamaya devam edecek

Son Tarihli İlgili Haberler

01 Şub

ABD Türkiye’den ithal kalın etli dikdörtgen boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı