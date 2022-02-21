ABD kaynaklı standart boruya yönelik hile soruşturması başlattı

Pazartesi, 21 Şubat 2022 14:05:30 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı malzemesi Hindistan menşeli, üretimi ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde tamamlanan kaplamalı karbon çelikten standart boru ithalatına yönelik hile soruşturması başlattığını açıkladı.

Yapılan soruşturma kapsamında bakanlık Hindistan menşeli sıcak sac kullanılan ve Umman ile BAE’de üretilen kaplamalı standart boru ürünlerinin ithalatında Hindistan’dan ithal boruya uygulanan antidamping vergisi hükümlerinin ihlal edilip edilmediğine karar verecek.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040, 7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.