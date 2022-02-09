ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 09 Şubat 2022 10:15:19 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Kanada’dan ithal edilen geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 27 Ağustos 2018 ve 30 Nisan 2020 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Kanada’nın söz konusu inceleme döneminde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Ayrıca bakanlık Canam’ın söz konusu dönemde geniş çaplı kaynaklı boru sevkiyatı gerçekleştirmediğini tespit etti.

Ülke için ağırlıklı ortalama damping marjını %15,29 oranında belirlendi.

İncelemenin ön sonuçlarında belirlenen antidamping marjı %14,33 oranında yer alıyordu.