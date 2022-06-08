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ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 08 Haziran 2022 12:11:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Mayıs 2020 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Evraz’ın normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Buna ek olarak, bakanlık başvurunun geri çekilmesiyle Kanada merkezli 42 diğer şirkete yönelik incelemeyi iptal etti.

Bakanlık Evraz Inc. NA, Evraz Inc. NA Canada ve Canadian National Steel Corporation için ağırlıklı ortalama damping marjını %1,04 oranında belirledi.

Geçici antidamping vergilerinin 6 Haziran tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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