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< Güncel Çelik Haberleri

ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Çarşamba, 23 Kasım 2022 14:05:39 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2020 ve 30 Nisan 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Kanadalı üretici Evraz In. NA’nın söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %36,02 seviyesinde belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre, şirket için ağırlıklı ortalama damping marjı %1,04 seviyesinde belirlenmişti.

Nihai antidamping vergisinin 23 Kasım tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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