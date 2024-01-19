ABD Kanada’dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik antidamping vergisini kaldırdı

ABD Ticaret Bakanlığı, Kanada’da ithal edilen geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2021 ve 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi soruşturmasının nihai kararını bazı hataları düzeltmek için değiştirdiğini açıkladı. Bakanlık Kanada’nın söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yapmadığını tespit etti.
Ülke için belirlenen damping marjı geçtiğimiz yılın Aralık ayında açıklanan nihai kararda kaydedilen %9,17’ye kıyasla sıfır oldu.
Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli’nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000 ve 7305.39.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor.