ABD Interpipe’tan ithal OCTG boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Salı, 26 Aralık 2023 12:01:47 (GMT+3) | İstanbul

ABD Ticaret Bakanlığı Ukrayna merkezli çelik boru ve demir yolu tekerleği üreticisi Interpipe’tan ithal OCTG boruya yönelik 1 Temmuz 2021 ve 30 Haziran 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Interpipe’ın inceleme döneminde söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi. Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel olarak %4,89 oranında belirledi.

Nihai antidamping vergisinin 21 Aralık tarihinden itibaren geçerli olduğu bildirildi.