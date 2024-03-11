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ABD Interpipe’tan ithal dikişsiz boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 11 Mart 2024 12:17:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Ukrayna’dan ithal edilen dikişsiz karbon ve alaşımlı çelikten standart boru, hat borusu ve basınçlı boruya yönelik 10 Şubat 2021 ve 31 Temmuz 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Ukraynalı üretici Interpipe’ın söz konusu dönemde normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi. Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını incelemenin ön sonuçlarına paralel şekilde %4,99 olarak belirledi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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