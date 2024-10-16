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ABD Hint Surya Roshni’den ithal OCTG boruya yönelik incelemelerin ön sonuçlarını açıkladı

Çarşamba, 16 Ekim 2024 10:16:58 (GMT+3)   |   San Diego
       

ABD Ticaret Bakanlığı, Hindistan’dan ithal OCTG boruya yönelik 1 Eylül 2022 ve 21 Ağustos 2023 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi ve 1 Ocak 2022 ve 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan telafi edici vergi incelemelerinin ön sonuçlarını açıkladı.

Bakanlığa göre Surya Roshni Limited’ın inceleme dönemi içinde söz konusu ürünleri normal değerlerin altından satmadığı tespit edildi. Bu nedenle şirkete ön sonuçlarla uyumlu bir şekilde antidamping vergisi uygulanmayacak. Öte yandan bakanlık şirketin bahsi geçen ürünün ihracatını yapması için teşvik aldığını belirledi. Ön inceleme sonuçlarına göre şirket için teşvik oranı %2,31’de kaydedildi.

İncelemelerin nihai sonuçlarının ön sonuçların duyurulmasının 120 gün ardından belli olması bekleniyor.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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