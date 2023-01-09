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ABD Hindistan’dan ithal soğuk çekilmiş mekanik boruya nihai antidamping vergisi getirdi

Pazartesi, 09 Ocak 2023 11:31:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

ABD Ticaret Bakanlığı Hindistan’dan ithal karbon ve alaşımlı çelikten soğuk çekilmiş mekanik boruya yönelik 1 Haziran 2020 ve 31 Mayıs 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Hint üretici Tube Products of India’nın söz konusu ürünleri normal değerlerin altında sattığı belirlendi.

Bakanlık şirket için ağırlıklı ortalama damping marjını %16,08 seviyesinde belirledi.

İncelemenin ön sonuçlarına göre, şirket için ağırlıklı ortalama damping marjı %17,31 seviyesinde belirlenmişti.

Nihai antidamping vergisinin 9 Ocak tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.


Etiketler: Boru Borular ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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